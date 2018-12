Ο Μπομπουά ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Αναντολού Εφές με την Μπουντούτσνοστ έχοντας 19 πόντους με 1/1 βολή, 3/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στη συνέχεια η EuroLeague παρουσίασε το επιθετικό ξέσπασμα του Γάλλου γκαρντ

19 points from Rodrigue Beaubois in the first-half! #GameON pic.twitter.com/tv91KxFDVH

