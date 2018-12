Η Αναντολού Εφές στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού με την Μπουντούτσνοστ έψαξε πολλές φορές το εύκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό.

Σε έναν από αυτούς Μπομπουά και Μοερμάν έβγαλαν μία εντυπωσιακή φάση η οποία ολοκληρώθηκε με άλεϊ ουπ κάρφωμα.

Δείτε τη συνεργασία των δύο Γάλλων παικτών.

Beaubois throws it UP and @moerman42 throws it DOWN!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mvcupypNQz

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Δεκεμβρίου 2018