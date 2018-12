Ο Σέρβος γκαρντ της Αναντολού Εφές πραγματοποιεί εκπληκτική σεζόν φέτος και δικαίως πήρε το βραβείο του MVP τον Νοέμβριο.

Ο Βασίλιε Μίσιτς το συγκεκριμένο διάστημα είχε 13.3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Μπουντούτσνοστ ο Σέρβος παρέλαβε το βραβείο του.

The MVP from November receives his award!

Vasilije Micic pic.twitter.com/lMzUKgcr01

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Δεκεμβρίου 2018