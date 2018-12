«Πονοκέφαλος» για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που θα στερηθεί για ακόμα ένα παιχνίδι τις υπηρεσίες του Νέιτ Ουόλτερς και του Παούλιους Γιανκούνας.

Οι δύο παίκτες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών και δεν μπορέσουν να ενισχύσουν την Ζαλγκίρις στο επερχόμενο παιχνίδι με την Νταρουσάφακα.

Sarunas Jasikevicius confirmed that Nate Wolters and Paulius Jankunas will miss upcoming Euroleague game vs Darussafaka due to injuries.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 18 Δεκεμβρίου 2018