Οι γηπεδούχοι άρχισαν πολύ καλά στο ματς, αλλά η δεύτερη περίοδος ήταν... καταστροφική (8-19), με αποτέλεσμα η ομάδα της Βιτόρια να πάρει τα «ηνία» του παιχνιδιού και να πανηγυρίσει μια άνετη νίκη (71-84).

Μόνο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Κιμ Τιλί, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων (11) για την Γκραν Κανάρια, με τους Μπαέζ και Πασέτσνικς να προσθέτουν από 9 έκαστος.

Το ματς

Η Γκραν Κανάρια μπήκε πολύ καλά στο ματς (23-14, 7'), αλλά η Μπασκόνια μείωσε (27-22). Οι γηπεδούχοι ήταν... αγνώριστοι στη δεύτερη περίοδο και σκόραραν μόλις 8 πόντους, για να πάρει προβάδισμα οι Βάσκοι στο ημίχρονο (35-41, 20').

Η «ΓκρανΚα» πλησίασε ξανά (42-44, 22'), αλλά τα τρίποντα έκαναν... δουλειά για την ομάδα του Περάσοβιτς (53-68, 30'). Η διαφορά έφτασε και τους 20 πόντους (62-82, 36') και η Μπασκόνια πανηγύρισε μια άνετη νίκη (71-84).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπασκόνια πήρε 36 ριμπάουντ (14 επιθετικά), έκαν λιγότερα λάθη και είχε καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Τζάνινγκ και Σιλντς είχαν από 16 πόντους ο καθένας.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Γκρέιντζερ (15π.), Βιλντόζα (13π.,6ασ.), Ντιόπ (10π.) και Πουαριέ (12ρ.) βοήθησαν την ομάδα τους.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Έρικσον δεν προσέφερε επιθετικά στην Γκραν Κανάρια.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν κακό για την Γκραν Κανάρια, η οποία δεν ήταν καλή επιθετικά και αμυντικά, κι έτσι έμεινε στους 8 πόντους.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Γκραν Κανάρια ότι δεν μπόρεσε να βρει λύσεις, όταν κατάφερε να πλησιάσει ξανά, η Μπασκόνια το άσχημο ξεκίνημα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η συνεργασία Όλιβερ - Παουλί!

.@albertoliver11 fights through and sends it up for the big Pauli finish #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/taxgoHvvrm

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Δεκεμβρίου 2018