Τα... φώτα έσβησε στον Κοέν ο Ντιόπ στο ματς της Μπασκόνια με την Μακάμπι.

Μία τάπα που επιλέχθηκε ως η καλύτερη της αγωνιστικής από την Euroleague.

Δείτε τη

Raising a toast with @Efes to the Block of Round 12!@eliimane SWATS it! pic.twitter.com/OqIm2ggttV

