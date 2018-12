Την στήριξη των φιλάθλων της θα έχει στο Audi Dome η Ζαλγκίρις.

Οι φίλοι των Λιθουανών ταξίδεψαν στο Μόναχο και θα ενισχύσουν την προσπάθεια των παικτών του Γιασικεβίτσιους κόντρα στη Μπάγερν.

Δείτε την κερκίδα της Ζαλγκίρις

Green&White fans are filling up #AudiDome arena in #Munich! It's 10 minutes to #Zalgiris - @fcb_basketball tip-off!pic.twitter.com/PDMVGGKjSA

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 14 Δεκεμβρίου 2018