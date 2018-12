«Μάγος» Μάικ Τζέιμς στο ματς με τη Φενέρ.

Ο γκαρντ της Αρμάνι έβγαλε μια απίθανη λέιζερ πάσα στον Ταρτσέφσκι, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τελειώσει τη φάση.

Απολαύστε την έμπνευση του!

.@TheNatural_05 with a beautiful bullet pass to Kaleb Tarczewski who throws it down with authority!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xr6cF9ovUZ

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Δεκεμβρίου 2018