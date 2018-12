Χωρίς Ουόλτερς & Καβαλιάουσκας η Ζάλγκιρις στο Μόναχο (pic)

Το καλεντάρι της 12ης αγωνιστικής της regular season στην EuroLeague έστειλε τη Ζάλγκιρις στο Μόναχο για την αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετράει τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις μακριά από τη Zalgirio Arena (μοναδική ήττα στη Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ) και ο Σάρας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Νέιτ Ουόλτερς και Αντάνας Καβαλιάουσκας.

#Zalgiris arrived to #Munich without the injured @NateWolters and Antanas #Kavaliauskas, but the other 12 guys are ready for the task! pic.twitter.com/SH1ipCFNUq

