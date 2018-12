Με μόλις 8 δέκατα του δευτερολέπτου για τη λήξη του ημιχρόνου ο Αμερικανός γκαρντ πέταξε τη μπάλα από το ένα καλάθι στο άλλο κι ευστόχησε.

Δείτε το εκπληκτικό φινάλε του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Τόφας με τη Λιμόζ.

0.8 seconds is enough for Howard to perform in a miracle buzzer-beater from three-quarters court for @limogescsp #7DAYSMagicMoment #RoadToGreatness pic.twitter.com/1fAxTkyxsd

— EuroCup (@EuroCup) 11 Δεκεμβρίου 2018