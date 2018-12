Η 12η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θέλουν να ανακάμψουν από τις ήττες με Ζαλγκίρις και Φενέρ και αυτό καλούνται να το κάνουν κόντρα σε τούρκικες ομάδες.

Οι Πειραιώτες φιλοξενούν την... ανεβασμένη Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ (13/12, 18:45), ενώ οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την ουραγό Νταρουσάφακα στο ΟΑΚΑ (14/12, 21:30).

Στη Μόσχα (13/12, 19:00), η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχεται την Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ στην Μαδρίτη (13/12, 22:00), η Ρεάλ αναμετράται με την Μπαρτσελόνα!

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 12η αγωνιστική.

Εσύ, ήξερες ότι;

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (13/12, 18:45, 20-16)

Ο Μπλατ κάθισε στον πάγκο της Εφές τη σεζόν 2007-08.

Ο Ντάνστον αγωνίστηκε για δύο χρονιές στον Ολυμπιακό (2013-15) και αναδείχθηκε ισάριθμες φορές «Καλύτερος Αμυντικός» της Euroleague.

Ο ΛεΝτέι έχει 9/9 βολές.

Ο Μιλουτίνοφ είναι 3ος σε ριμπάουντ με 7.1 ανά αγώνα κι είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.1).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.346 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.857 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 10ος ριμπάουντερ (1.116). Θέλει 1 ακόμα για να «πιάσει» τον Μπατίστ στην 9η θέση. Όσον αφορά το σκοράρισμα, είναι στην 7η θέση με 2.733 πόντους.

Ο Πλάις έχει σερί 15 εύστοχων βολών και οι Μπομπουά - Λάρκιν από 13.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε κλεψίματα (1.6) ανά αγώνα.

Ο Ντάνστον είναι 4ος σε τάπες (1.1) και συνολικά 2ος (200). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (352).

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΧΙΜΚΙ (13/12, 19:00, 6-2)

Ο Χίγκινς έχει 18/18 βολές και είναι 3ος σκόρερ με 17.3 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν έχει 15/15 βολές κι είναι 5ος σε ριμπάουντ (6.9) και στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ (5.5) και θέλει ακόμα 11 για να φτάσει τις 1.000.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (191) και 12ος σε ριμπάουντ (1.064).

Ο Κρόκερ έχει σερί 10 εύστοχων βολών.

Ο (τραυματίας) Σβεντ είναι 1ος σκόρερ φέτος με 25.3 πόντους ανά αγώνα, 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (25.9β.) 2ος σε ασίστ (7.4) και 1ος σε κλεψίματα (1.8).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (13/12, 20:30, 9-3)

@EuroLeague'de zorlu deplasman periyodunu geride bırakan Fenerbahçe evine dönüyor!

13 Aralık Perşembe 21:30'da @UlkerSportArena'dayız!

Rakibimiz @OlimpiaMI1936!

Karşılaşmanın bilet satışı için: https://t.co/pvZsGWXNEG pic.twitter.com/fisnRmgxKf — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 9 Δεκεμβρίου 2018

Ο Βέσελι είναι 2ος φέτος σε ranking με 21.0 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Σλούκας θέλει 5 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.500.

Ο Τζέιμς είναι 2ος σκόρερ φέτος με 19.5 πόντους ανά αγώνα και 3ος πασέρ με 7.4 ασίστ ανά ματς.

Ο Μίτσοφ είναι 5ος σκόρερ με 15.1 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Γκουντάιτις είναι 1ος σε ριμπάουντ (7.5) ανά αγώνα.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (13/12, 21:05, 12-14)

We just found the lost twin brother of Panagiotis Giannakis pic.twitter.com/gYJApCNAog — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Ρολ έχει 27/27 βολές και ο ΝτιΜπαρτολομέο 10/10.

Ο Μπλακ είναι 3ος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες στη διοργάνωση (182).

Ο Τζάνινγκ έχει σερί 17 εύστοχων βολών.

Ο Πουαριέ είναι 3ος σε ριμπάουντ (7.1) και 4ος σε επιθετικά (3.0).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (13/12, 22:00, 12-11)

One of the BIGGEST rivalries in sport! This is 'El Clasico' #GameON pic.twitter.com/yoFfLRhnrk — EuroLeague (@EuroLeague) 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Κάρολ έχει σερί 13 εύστοχων βολών, όπως και ο Ρέγιες. Ο Γιουλ μετρά 14/14.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.2 ανά ματς.

Ο Αγιόν είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.7 βαθμούς κατά μέσο όρο κι είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.3 ανά παιχνίδι.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.957π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.658 πόντους και 7ος πασέρ με 948 ασίστ.

Ο Κούριτς έχει 12/12 βολές.

Ο Χάνγκα είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Τόμιτς είναι 4ος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.310).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ (1.065) στη διοργάνωση.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (14/12, 21:30, 2-0)

Ο Γιόβιτς είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.94%.

Ο (τραυματίας) Ουόλτερς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 9 ματς κι έχει κατά μέσο όρο 5.6 ασίστ (4ος).

Ο Γιανκούνας έχει σερί 12 εύστοχων βολών και είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.704) και 4ος σκόρερ (2.915π.) στο θεσμό.

Ο Γκριγκόνις έχει 11/11 βολές.

Ο Ντέιβις είναι 4ος σκόρερ με 15.4 πόντους ανά αγώνα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ (14/12, 21:30, 3-1)

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 23 βολών.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (7.7) και 1ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Λάσμε είναι 6ος σε τάπες στη διοργάνωση (170).

Ο Γκιστ θα κάνει την 200ή εμφάνισή του στην Euroleague.

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά παιχνίδι και 4ος σε τάπες με 1.1.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.57%.

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (14/12, 22:00, 0-0)

Gran Canaria confirms Garcia on bench https://t.co/62Jl2pE3mB — EuroLeague (@EuroLeague) 10 Δεκεμβρίου 2018

Ο Έβανς έχει 10/10 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Όμιτς είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.5 ανά αγώνα.

Ο Τζάκσον έχει σερί 13 εύστοχων βολών.

Ο Κλαρκ έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 5 ματς.