Οι προτάσεις της EuroLeague για το Fantasy της 12ης αγωνιστικής (vid)

Συγκεκριμένα επέλεξε τον Μπράιαντ Ντάνστον της Εφές που θα επιστρέψει για μια ακόμα φορά στο ΣΕΦ ως αντίπαλος του Ολυμπιακού, τον Άλεν Όμιτς της Μπουντούτσνοστ ενόψει του αγώνα με την Γκραν Κανάρια ενώ στη λίστα υπάρχει και τρίτος ψηλός! Ο λόγος για τον Γκουστάβο Αγιόν για το ντέρμπι μεταξύ Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, ενώ στις προτάσεις υπάρχουν ακόμα ο Άλεκ Πίτερς της ΤΣΣΚΑ και ο Στέφαν Γιόβιτς της Μπάγερν Μονάχου.

Ready for Round 12?



Who will make the cut in your EuroLeague Fantasy Team?



Here are some suggestions... pic.twitter.com/CQtkjd6hcm

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Δεκεμβρίου 2018