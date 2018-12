Ο Ουρουγουανός γκαρντ δημιούργησε ρήγμα στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ. Μόλις πήγε η βοήθεια της άμυνας πάνω του, πάσαρε σωστά και έδωσε την ευκαιρία στον Πουαριέ να καρφώσει.

Δείτε τη συνεργασία του Γκρέιντζερ με τον Γάλλο σέντερ.

Nutmeg @jaygranger11 dishes it to @viinze_17P for the SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/28weFPARhi

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Δεκεμβρίου 2018