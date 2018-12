Μαζί κατέκτησαν πέρσι το EuroCup υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μπλατ.

Φέτος ο Ουίλμπεκιν αγωνίζεται στη Μακάμπι κι απόψε (6/12) τίθεται αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Έρικ να κόβει εντυπωσιακά τον Αμερικανό γκαρντ της «ομάδας του λαού».

Nice to see you friend!@MEasy_50 sends his former teammate's shot away!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Y9QVDIsuKq

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Δεκεμβρίου 2018