Χαμόγελα και αγκαλιές για τον Τουπάν στο Κάουνας! (vid)

Ο Τουπάν το καλοκαίρι άφησε το παγωμένο Κάουνας για την πιο... θερμή Αθήνα και τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Ζαλγκίρις για την 11η αγωνιστική της Euroleague και ο Γάλλος φόργουορντ επέστρεψε σε γνώριμα μέρη.

Εκεί τον περίμενε ένα θερμό καλωσόρισμα και η λιθουανική ομάδα ανέβασε το βίντεο με τις αγκαλιές και τα πειράγματα μεταξύ των πρώην συμπαικτών.

Although @toups_33 might be sitting out tonight's @EuroLeague match-up against #Zalgiris, he made the most of his time in #Kaunas, running into some of his old teammates and... getting dunked on by Edgaras #Ulanovas! pic.twitter.com/KAQs6sAk4I

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 6 Δεκεμβρίου 2018