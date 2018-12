Εκτός και με Ολυμπιακό ο Γιανκούνας (pic)

Στα... πιτς παραμένει ο αρχηγός της Ζαλγκίρις, μετά τον τραυματισμό του.

Ο 34χρονος φόργουορντ/σέντερ, που έχει απουσιάσει από τα παιχνίδια με ΤΣΣΚΑ, Χίμκι και Αρμάνι, δεν θα αγωνιστεί ούτε κόντρα στον Ολυμπιακό, όπως επιβεβαίωσε ο «Σάρας».

Παρόλα αυτά, ο Λιθουανός προπονητής αναμένεται να τον έχει στη διάθεσή του για το επόμενο ματς με την Μπάγερν Μονάχου (14/12).

Sarunas Jasikevicius confirmed Paulius Jankunas won't be able to play vs Olympiakos Piraeus. Captain is expected to return next week, before the game vs Bayern.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 5 Δεκεμβρίου 2018