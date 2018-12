Η 11η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Η αγωνιστική δράση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση συνεχίζεται και οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχουν... ζόρικες αποστολές.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στην έδρα της Ζαλγκίρις (06/12, 20:00), θέλοντας να συνεχίσουν το καλό σερί που έχουν στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις.

Από την άλλη, οι «πράσινοι», μετά από δύο ήττες, επιθυμούν να επιστρέψουν στα καλά αποτελέσματα, κόντρα στην Φενέρ (07/12, 21:30) του γνώριμού τους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τα παιχνίδια.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (06/12, 20:00, 2-2)

Η Νταρουσάφακα είναι η ομάδα με τα περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ φέτος (13.9).

Ο Έβανς είναι 2ος σε τάπες με 1.2 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίμπλερ είναι 4ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.78%.

Ο Ρολ έχει 27/27 βολές.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (180).

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (06/12, 20:00, 0-2)

Napunimo tribine protiv @FCBbasket u četvrtak u 19:00h uoči 11. runde mečeva @EuroLeague!

Karte će se prodavati u utorak, srijedu i četvrtak od 12:00h do 19:00h na biletarnici SC "Morača".#EuroLeague pic.twitter.com/YHfrSg65np — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) 3 Δεκεμβρίου 2018

Η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει και στις δύο αναμετρήσεις των ομάδων το 2000-01.

Ο Όμιτς είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.6 ανά αγώνα.

Ο Τζάκσον είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 53.2%.

Ο Κούριτς έχει 12/12 βολές.

Ο Τόμιτς έχει πετύχει τουλάχιστον 12 πόντους στα τελευταία 7 από τα 8 παιχνίδια και είναι 4ος σε ριμπάουντ (1.304).

Ο Ερτέλ είναι 4ος σε ασίστ (1.061) στη διοργάνωση.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (06/12, 20:00, 8-12)

A career-night for @Brandon_Davies0 in Round 10! His 27 points led @bczalgiris to its first home win of the season. Can he do it again in Round 11?#GameON pic.twitter.com/PVHrEZct9e — EuroLeague (@EuroLeague) 4 Δεκεμβρίου 2018

Ο Ουόλτερς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 8 ματς κι έχει κατά μέσο όρο 5.6 ασίστ (4ος).

Ο Γιανκούνας έχει σερί 12 εύστοχων βολών και είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.704) και 4ος σκόρερ (2.915π.) στο θεσμό.

Ο Γκριγκόνις έχει 11/11 βολές.

Ο Ντέιβις είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.8 βαθμούς κι είναι 5ος στο σκοράρισμα (15.7π.).

Ο Μιλουτίνοφ είναι 1ος σε ριμπάουντ με 7.3 ανά αγώνα, είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ (3.1) και 5ος σε τάπες (1.0).

Ο Σπανούλης είναι 1ος πασέρ με 1.338 ασίστ και 2ος σκόρερ με 3.848 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Πρίντεζης είναι 10ος ριμπάουντερ (1.113). Θέλει 4 ακόμα για να «πιάσει» τον Μπατίστ στην 9η θέση. Όσον αφορά το σκοράρισμα, είναι στην 7η θέση με 2.715 πόντους.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΧΙΜΚΙ (06/12, 21:30, 2-0)

Η Χίμκι είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα φέτος (7.9).

Ο Γιόβιτς είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.94%.

Η Χίμκι είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα φέτος (7.9 ανά αγώνα).

Ο Κρόκερ έχει σερί 10 εύστοχων βολών.

Ο Σβεντ έχει τουλάχιστον 13 πόντους στα τελευταία 42 ματς, είναι 1ος σκόρερ φέτος με 25.3 πόντους ανά αγώνα, 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (25/9β.) 2ος σε ασίστ (7.4) και 2ος σε κλεψίματα (1.8).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ-ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (06/12, 21:45, 0-0)

Ο Νέντοβιτς έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 22 από τα 23 ματς.

Ο Τζέιμς είναι 2ος σκόρερ φέτος με 18.9 πόντους ανά αγώνα, 3ος πασέρ με 7.3 ασίστ ανά ματς και 4ος σε κλεψίματα (1.5).

Ο Μίτσοφ είναι 4ος σκόρερ με 16.0 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Γκουντάιτις είναι 3ος στο σύστημα αξιολόγησης (19.4β.), 4ος σε τάπες (1.1) και 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά αγώνα.

Ο Έβανς έχει 10/10 βολές μέχρι στιγμής και ο Όλιβερ 15/15.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (07/12, 19:30, 6-20)

'This is the best motivation that I could get' Interview with November MVP, Vasilije Micic! https://t.co/J83SGUpsXR pic.twitter.com/v8iVwNyiS5 — EuroLeague (@EuroLeague) 4 Δεκεμβρίου 2018

Η Ρεάλ έχει επικρατήσει στα 8 από τα 9 τελευταία παιχνίδια της με την Εφές.

Ο Πλάις έχει σερί 13 εύστοχων βολών και ο Μπομπουά 12.

Ο Μοερμάν είναι 5ος σε κλεψίματα (1.4) ανά αγώνα.

Ο Άντερσον θέλει 2 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ντάνστον είναι 3ος σε τάπες (1.2) και συνολικά 2ος (198). Είναι επίσης 9ος σε επιθετικά ριμπάουντ (351).

Ο Κάρολ έχει σερί 13 εύστοχων βολών, όπως και ο Ρέγιες.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.4 ανά παιχνίδι και είναι 4ος σε ριμπάουντ (6.8).

Ο Αγιόν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.2 ανά παιχνίδι.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.761) και 3ος σκόρερ (2.957π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.646 πόντους και 7ος πασέρ με 945 ασίστ.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (07/12, 21:30, 7-26)

Nando De Colo: 12 for 13 threes in November! Невероятная точность @NandoDeColo в ноябрьских матчах @VTBUL: 12 из 13 трехочковых попаданиях. Все броски французского снайпера в подборке от #CSKAbasketTVhttps://t.co/ADBXVtLtjk pic.twitter.com/aW5pszSXoU — CSKA Moscow (@cskabasket) 4 Δεκεμβρίου 2018

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει την καλύτερη επίθεση (90.5π.).

Ο Τζάνινγκ έχει σερί 17 εύστοχων βολών.

Ο Πουαριέ είναι 2ος σε ριμπάουντ (7.0) και 1ος σε επιθετικά (3.1).

Ο Χίγκινς έχει 17/17 βολές και είναι 3ος σκόρερ με 17.3 πόντους ανά ματς.

Ο Κλάιμπερν έχει 15/15 βολές, είναι 3ος σε ριμπάουντ (6.9) και 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.7 βαθμούς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ (5.6) και συνολικά έχει 984.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (190) και 12ος σε ριμπάουντ (1.057).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (07/12, 21:30, 14-11)

Ο Λεκαβίτσιους έχει σερί 23 βολών.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ φέτος (7.8) και 1ος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα.

Ο Λάσμε είναι 5ος σε τάπες με 1.0 ανά παιχνίδι.

Ο Βέσελι είναι 2ος φέτος σε ranking με 20.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.