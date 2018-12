«Στην Νταρουσάφακα ο Τόνεϊ Ντάγκλας» (pic)

Σύμφωνα με τo Sportando και τον Εμιλιάνο Καρτσία, ο Αμερικανός γκαρντ έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Νταρουσάφακα και αναμένεται να κάνει άμεσα το ντεμπούτο του με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά όπως ανέφερε το δημοσίευμα, ο Ντάγκλας θα είναι στην διάθεση του Τσακι για την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Toney Douglas has reached an agreement with Darussafaka and he is expected to make his debut in Euroleague this week vs Maccabi Tel Aviv, a source told Sportando

