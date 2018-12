MVP Νοεμβρίου στην Euroleague ο Μίτσιτς (vid)

Ο 24χρονος Σέρβος γκαρντ της Εφές είχε κατά μέσο όρο 13.3 πόντους και 6.0 κλεψίματα στα ματς με Αρμάνι, Φενέρ, Παναθηναϊκό, Μακάμπι, Νταρουσάφακα και Μπασκόνια, παίρνοντας 18.0 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η τούρκικη ομάδα είχε απολογισμό 6-1 το Νοέμβριο και ο Μίτσιτς έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP.

The MVP for November...

When Vasilije Micic was called on to start throughout this month for @AnadoluEfesSK, he rose to the occasion! pic.twitter.com/8RZLjPG3N5

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Δεκεμβρίου 2018