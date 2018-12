«Ομάδες που έχουν καλύτερους οπαδούς από τη Φενέρ: Καμία»! (pic)

Έμπνευση και όρεξη για... πλάκα είχε το μεσημέρι της Κυριακής (2/12) ο διαχειριστής των social media της Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επέστρεψε χθες από τη Βαρκελώνη έπειτα από το «διπλό» στο Palau Blaugrana ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (7/12) στο ΟΑΚΑ και οι Τούρκοι έκαναν retweet το κενό μήνυμα του Twitter, με την υποσημείωση: «Η λίστα των ομάδων που έχουν καλύτερους οπαδούς από τη Φενέρμπαχτσε».

List of teams that have better fans than Fenerbahce https://t.co/0C62Ji6WID

— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 2 Δεκεμβρίου 2018