«Έσβησε» τα φώτα και έφτασε τα 200 μπλοκ ο Ντάνστον! (vids)

Συνεχίζει να σκορπάει τρόμο στους αντιπαλους επιθετικούς ο Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο ψηλός της Εφές φιλοδώρησε με δύο μεγαλοπρεπέστατα... στοπ τους Βάσκους και έγινε ο 2ος παίκτης στη Euroleague με 200+ μπλοκ.

Πρώτος στη λίστα ο Φραν Βάθκεθ με 249.

Bryant Dunston does it again!

Becoming just the second player in EuroLeague history with 200 blocks!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/S7lD70cbqM

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Νοεμβρίου 2018