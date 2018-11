Ιβάνοβιτς στην Euroleague Greece: «Όλα ήταν τέλεια στην Αθήνα, εκτός από το μπάσκετ»

«Μαγικές» και πρωτόγνωρες στιγμές ζει ο Νίκολα Ιβάνοβιτς στην Euroleague!

Ο 24χρονος γκαρντ αγωνίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και μετά από την... πίκρα των έξι σερί ηττών, έχει βιώσει... μαζεμένες επιτυχίες!

Η πρώτη ήρθε κόντρα στην Μπασκόνια, αφού η Μπουντούτσνοστ πανηγύρισε το πρώτο της καλό ευρωπαϊκό αποτέλεσμα, και μάλιστα στην έδρα της, με ρεκόρ τριπόντων.

Δύο αγωνιστικές αργότερα έμελλε να γράψει ιστορία με την ομάδα του, αφού νίκησε την υπερδύναμη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πετυχαίνοντας ξανά εκπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα (60.8%).

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, που μαζί με τους Σέχοβιτς, Πόποβιτς και Μπάροβιτς επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο για Αθήνα, μετά τη νίκη του Μαυροβουνίου επί της Λετονίας, μιλάει στην Euroleague Greece για τα συναισθήματα που του δημιουργούν οι νέες του εμπειρίες και δηλώνει ανυπόμονος να αντιμετωπίσει Ολυμπιακό (30/11, 21:30) και Βασίλη Σπανούλη!

Επίσης, αποδέχεται... εν μέρει τον χαρακτηρισμό «Ουόριορς της Euroleague» και υποστηρίζει πως τον εξέπληξε το γεγονός ότι δεν παρέμεινε στους «κιτρινόμαυρους».

Τέλος, σχολιάζει και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν στην Ζαλγκίρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και αποκαλύπτει τι ομάδα υποστηρίζει στο ποδόσφαιρο!

Ας αρχίσουμε από τα πρόσφατα γεγονότα... Πόσο σπουδαίο είναι να νικάς μια δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως η ΤΣΣΚΑ;

Το καλό με αυτό το θέμα είναι πως δεν ήμασταν σε πολύ καλή θέση και σε καλή κατάσταση. Αυτό δίνει ακόμα περισσότερο credit στη νίκη μας. Ήταν σαν ένα «ξέσπασμα». Σημαίνει τα πάντα για εμάς! Ακόμα και την επόμενη ημέρα της νίκης νιώθαμε υπέροχα και είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό συναίσθημα να νικάς έναν αντίπαλο, που είναι τόσο δυνατός! Ίσως ο πιο δυνατός στην Ευρώπη!

Σε αυτό το ματς είχατε ένα καταπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα (60.9%), ενώ είχατε κάνει και ρεκόρ κόντρα στην Μπασκόνια, με 21 εύστοχα. Είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει σαν ομάδα;

Νομίζω πως είναι. Στα τελευταία παιχνίδια προσδιοριστήκαμε ως μια ομάδα που εκτελεί τρίποντα. Μερικές φορές είναι στο παρκέ 5 παίκτες, που μπορούν όλοι τους να έχουν υψηλό ποσοστό στα τρίποντα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Φυσικά, θέλουμε να βελτιωθούμε και στους υπόλοιπους τομείς του παιχνιδιού μας, ατομικά και ομαδικά. Σίγουρα, πάντως, στα τελευταία ματς το τρίποντο ήταν αυτό που έκανε την διαφορά.

Νιώθεις σαν να είστε οι... Ουόριορς της Euroleague;

Ας μην κολακεύουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ, αλλά ίσως, ναι, λίγο (γέλια)!

Πώς νιώθεις που αγωνίζεσαι για πρώτη φορά στην Euroleague και στο υψηλό επίπεδο;

Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι δύσκολη η προσαρμογή, γιατί παίζεις για 40 λεπτά κόντρα σε ένα παίκτη ή μια ομάδα και σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού πρέπει να ξέρεις τι να κάνεις, γιατί αν έχεις κάποιο κενό, μπορούν να σε τιμωρήσουν. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο! Είμαι, όμως, πολύ ευγνώμων που είμαι εδώ και νιώθω υπέροχα που παίζω στην Euroleague κι έχω την ευκαιρία να ανταγωνιστώ κορυφαίους παίκτες. Είναι ένα συναίσθημα που με κάνει να θέλω να δουλεύω περισσότερο και να ανταγωνίζομαι, ώστε να βελτιώνω το παιχνίδι μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πόσο δύσκολο είναι να αρχίζεις τη σεζόν με έξι ήττες;

Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο! Ειδικά για εμάς τους γηγενείς, που νιώθουμε παραπάνω την πίεση. Ο κόσμος «τρελαίνεται», έχεις παραπάνω πίεση και αρχίζεις να αναρωτιέσαι «είμαι έτοιμος γι' αυτό το επίπεδο;». Αλλά, καταφέραμε στα τελευταία παιχνίδια να πάρουμε δύο νίκες, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω πως μπορούμε να θεωρούμαστε ομάδα για playoffs, αλλά σίγουρα θα κάνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε.

Τώρα με τις νίκες, νιώθεις ότι κάνατε λίγο... θόρυβο και δείξατε ότι η Μπούντουτσνοστ είναι εδώ; Έχει ακόμα δρόμο το πράγμα...

Όντως, έχει δρόμο, αλλά χάσαμε και κάποια ματς στην έδρα μας που ήμασταν κοντά στο σκορ, όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό ή με την Μακάμπι και την Αρμάνι. Αναμφίβολα, είναι πολύ δύσκολο για κάθε ομάδα να παίζει στην έδρα μας.

Η ατμόσφαιρά σας είναι όντως «καυτή»!

Ναι, ναι! Μπορεί να γίνει πολύ τρελή!

Ο κόσμος στην Ποντγκόριτσα πως ζει όλη αυτή την κατάσταση με το μπάσκετ;

Πέρυσι κάναμε την μεγαλύτερη επιτυχία ever του συλλόγου! Γράψαμε ιστορία, μπήκαμε στην Euroleague μετά από 15 χρόνια! Αυτό ήταν κάτι που, ειλικρινά, χρειαζόταν ο κόσμος! Όλες οι ομάδες, σε όλα τα αθλήματα στο Μαυροβούνιο, ακόμα και η εθνική ομάδα, δεν είχαν πολλές επιτυχίες τα περασμένα χρόνια. Εμείς κάναμε κάτι «μεγάλο» κι όταν έρχονται μεγάλες ομάδες στην Ποντγκόριτσα είναι κάτι σπουδαίο για όλους τους ανθρώπους εδώ. Φέτος είναι 5.000 θεατές στο γήπεδο, γεμίζει η έδρα, κι αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλει ο κόσμος να έρχεται στα παιχνίδια και να βλέπει την ομάδα ενάντια στις καλύτερες της Ευρώπης.

Πρέπει να νιώθεις όντως ωραία!

Είναι πολύ όμορφα! Ειδικά για εμένα. Παίζω στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα!

Είσαι δεύτερος πασέρ στην ομάδα σου (3.6 ασίστ). Σου αρέσει περισσότερο να σκοράρεις ή να δημιουργείς;

(γέλια) Μου αρέσουν και τα δύο! Όχι, λέω ψέματα (γέλια). Μου αρέσει να σκοράρω περισσότερο, αλλά στην ομάδα μου υπάρχουν παίκτες που έχουν ίσως καλύτερα επιθετικά προσόντα από μένα. Η δουλειά μου είναι να κάνω τον καθένα να μπαίνει καλύτερα μέσα στο παιχνίδι και να το καταλαβαίνει. Εξαρτάται... Κάποιες φορές μπορεί να είμαι ο καλύτερος σκόρερ, άλλες ο χειρότερος. Αλλά δουλειά μου είναι να αναγνωρίζω τι μπορεί να κάνει ο καθένας κι εγώ.

Ποιες οι σκέψεις σου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό;

Θεωρώ πως είναι αρκετά τρελό για εμάς να πάμε στο ΣΕΦ και να νομίζουμε σίγουρα πως θα νικήσουμε. Ειδικά όταν τέσσερις από εμάς ταξιδεύουμε την ίδια μέρα με το ματς. Όταν έβλεπα τα ρόστερ των ομάδων που είναι φέτος στην Euroleague, είπα πως η ομάδα με την οποία ήθελα να παίξω περισσότερο είναι ο Ολυμπιακός. Κι αυτό, γιατί έχουν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν καλούς κόμπο γκαρντς. Πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι!

Ακόμα κι αν είσαι κουρασμένος από τα ταξίδια, είναι ένα έξτρα κίνητρο για σένα να παίξεις καλά κόντρα στον Ολυμπιακό, από την στιγμή που το περίμενες πως και πως;

Το θέμα είναι πως όταν πατάς στο παρκέ, πρέπει να ξέρεις την κατάσταση την οποία ζεις. Παίζεις με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Δεν είναι η πρώτη μου φορά, αλλά τώρα έχω διαφορετικό ρόλο και για μένα θα είναι υπέροχο συναίσθημα και το κίνητρό μου θα είναι σίγουρα μεγάλο!

Ποια η άποψή σου για τον Βασίλη Σπανούλη;

Κάναμε πολύ σκάουτινγκ για εκείνον! Το θέμα με τον Σπανούλη είναι πως ελέγχει όλες τις επιμέρους πτυχές του παιχνιδιού εκπληκτικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη σε αυτό. Αυτό που τον κάνει σίγουρα ξεχωριστό είναι πως, όταν το παιχνίδι είναι στην... κόψη του ξυραφιού, ξέρεις πως η ομάδα του θα νικήσει! Αυτό είναι κάτι που σέβομαι πολύ σε εκείνον! Όταν ήμουν στην ΑΕΚ δεν τον αντιμετώπισα, γιατί είχε κάποια θέματα τραυματισμού, οπότε θέλω να τον δω τώρα!

Εσύ, τι θυμάσαι από τον καιρό που ήσουν στην Ελλάδα;

Το παιχνίδι μου δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο και δεν ένιωθα καλά. Είχα κάποια πίεση πάνω μου, που δεν έπαιζα καλά. Συνολικά, έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την Ελλάδα και την Αθήνα. Έκανα νέους και καλούς φίλους, μού άρεσε η ζωή στην Αθήνα κι οι άνθρωποι της. Ειλικρινά, όλα εκτός από το μπάσκετ, ήταν τέλεια για εμένα.

Τι έγινε λοιπόν με την ΑΕΚ; Νιώθεις ότι και οι τραυματισμοί σου έπαιξαν το ρόλο τους, ώστε να αποχωρήσεις στην συνέχεια;

Ναι, ήταν ακόμα ένα θέμα αυτό. Ήρθα στην Αθήνα και δεν προπονήθηκα για περίπου δύο μήνες. Η αλήθεια είναι πως ίσως δεν είχα και το ρόλο που υποτίθεται ότι θα είχα. Μου αρέσει να παίζω με πολλές ευθύνες. Και δεν έπαιξα καλά. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ήταν τεράστια εμπειρία για εμένα και νομίζω πως πήρα ένα μάθημα κι έγινα καλύτερος άνθρωπος μετά από αυτό.

Δόθηκες δανεικός στην Ορλαντίνα και μετά έφυγες από την ΑΕΚ. Αρκετοί, ξέρεις, είπαν, βλέποντας τις εμφανίσεις σου, «καλά πως γίνεται να έφυγε»;

Κατά την γνώμη μου, άρεσα στους οπαδούς και τον κόσμο της ΑΕΚ όταν ήμουν εκεί. Είχα πολύ καλή σχέση με τους οπαδούς και όλους. Ειλικρινά, με εξέπληξε λίγο το ότι δεν με ήθελαν άλλο, γιατί στην Ιταλία έπαιξα καλά που ήμουν δανεικός. Σκεφτόμουν, όμως, πως ήταν απόφασή τους, είπα πως δεν πειράζει και συνεχίζουμε τις ζωές μας.

Νιώθεις πιο άνετα τώρα που παίζεις στην πατρίδα σου;

Είναι περίεργη ερώτηση... Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ένα απίστευτο συναίσθημα, αλλά άλλες φορές νιώθω σαν να είμαι κάποιος άλλος. Είναι συγκεκριμένη η κατάσταση όταν παίζεις «σπίτι» σου. Συναναστρέφεσαι με πολλούς ανθρώπους, πρέπει να δίνεις παραπάνω για το μάξιμουμ. Ξέρεις, οι άνθρωποι την μία σε αγαπούν και την άλλη σε μισούν (γέλια)!

Το καλοκαίρι είδαμε και κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Σάρας σε θέλει στην Ζαλγκίρις!

Ναι, το είχα ακούσει, συζητήθηκε και στην προετοιμασία μας. Δεν υπήρχε, όμως, κάτι... χειροπιαστό, τίποτα. Ήταν μόνο εικασίες και τίποτα άλλο. Αλλά ένιωσα ωραία να λένε κάτι τέτοιο (γέλια)!

Τι γίνεται τώρα με την εθνική σου ομάδα;

Αν νικήσουμε την Λετονία τώρα, θα είμαστε ισόβαθμοι κι είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς, γιατί δεν έχουν... σούπερσταρς από την Euroleague και το ΝΒΑ. Μετά έχουμε και το παιχνίδι με την Τουρκία στην έδρα μας, όπου κι εκεί ισχύει το ίδιο. Πρέπει να νικήσουμε.

Nikola Ivanovic with the @Tissot Buzzer Beater from the #FIBAWC logo ! #ThisIsYourTime

https://t.co/yB4gFvEpdW

https://t.co/6BBBf67dk5

https://t.co/pBU9D7sTCs pic.twitter.com/ho6TzLT3Od

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 17 Σεπτεμβρίου 2018