Τζέιμς: «Όταν κάνουν το ίδιο ο Σπανούλης και ο Καλάθης είναι ηγέτες;» (pic)

Μια διαφωνία με τον Σιμόνε Πιανιτζιάνι είχε στη διάρκεια ενός ταιμ άουτ ο Μάικ Τζέιμς. Ο άσος της Αρμάνι, μετά την αρχική του τοποθέτηση επί του θέματος, επέστρεψε μέσω twitter και ξέσπασε ακόμα περισσότερο.

Συγκεκριμένα, ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού, έγραψε: «Είστε τρελοί. Μου λέτε ότι κανένας δεν έχει αναστατωθεί σε τάιμ άουτ. Αν το κάνει ο Γιουλ, ο Σπανούλης, ο Καλάθης, ο Ντε Κολό, συμβαίνει επειδή είναι καλοί ηγέτες και θέλουν να κερδίσουν, αλλά όταν εγώ είμαι παθιασμένος είναι επειδή εγώ και ο προπονητής δεν τα πάμε καλά».

Y’all really crazy. Mean to tell me nobody ever got a lil upset at a timeout. If llull, Spanoulis, Calathes, de colo etc do it, it’s because they a good leader and want to win but when I’m passionate it’s because me and the coach don’t get a long. Fuck outta here

— Mike James (@TheNatural_05) 30 Νοεμβρίου 2018