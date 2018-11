Βέσελι: «Δεν μου άρεσε το μπάσκετ στο ΝΒΑ»! (pic & vid)

Ο Βέσελι επέστρεψε στην EuroLeague το 2014 για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε έπειτα από τριετή παραμονή στο ΝΒΑ, έχοντας 3.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μ.ό. σε 162 αγώνες με τους Ουίζαρντς και τους Νάγκετς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Πλέον αποτελεί έναν από τους καλύτερους ψηλούς της EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα Ευρώπης το 2017. Ο Βέσελι κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εξηγώντας πως «το ΝΒΑ δεν ήταν έναν ιδιαίτερα... χαρούμενο κομμάτι της ζωής μου. Όταν ήλθα στη Φενέρ, έπρεπε να αγαπήσω το μπάσκετ ξανά διότι, για να είμαι ειλικρινής, τα τρία χρόνια που έμεινα στο ΝΒΑ δεν μου άρεσε το μπάσκετ».

Jan Vesely says the "NBA was not a very happy part of my life" and that when he came to Fenerbahce four years ago he had to learn "to love basketball again because I think - to be honest - the three years in the NBA I didn't like basketball."

— Lukas Kuba (@Luke_Mellow) 28 Νοεμβρίου 2018