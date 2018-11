Το καλωσόρισμα της Μπαρτσελόνα στη Βιλερμπάν (pic)

Εκπρόσωπο στην Euroleague θα έχει η Γαλλία από τη νέα σεζόν, καθώς η Βιλερμπάν θα δοκιμάζει τις δυνάμεις απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους.

Το δικό της καλωσόρισμα στους Γάλλους θέλησε να κάνει η Μπαρτσελόνα, γράφοντας: «Καλώς ήρθες στην Euroleague, Βιλερμπάν. Σε περιμένουμε στο Palau Blaugrana την επόμενη σεζόν».

Δείτε την ανάρτηση

Welcome to the Euroleague @LDLCASVEL! See you at the Palau next season!

Bienvenue en @EuroLeague! Nous vous attendons au Palau à partir de la saison prochaine ! https://t.co/BWSIn0iV50

— Barça Basket (@FCBbasket) 27 Νοεμβρίου 2018