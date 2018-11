Η 10η αγωνιστική της Euroleague: Ήξερες ότι; (pics & vids)

Η αγωνιστική δράση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ να έχει αποστολή εκτός έδρας και τον Ολυμπιακό εντός.

Μετά την ταλαιπωρία που πέρασαν οι πέντε παίκτες του, το «τριφύλλι» φιλοξενείται στην έδρα της Χίμκι (30/11, 19:00) του Γιώργου Μπαρτζώκα και του τραυματία Αλεξέι Σβεντ, για την 10η αγωνιστική.

Λίγο αργότερα (30/11, 21:30), οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την ανεβασμένη Μπουντούτσνοστ, η οποία σταμάτησε το αήττητο της ΤΣΣΚΑ την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και η πολύ δυνατή αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την ομάδα της Μόσχας.

Εσύ, ήξερες ότι...

ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (29/11, 19:15, 0-0)

Η Νταρουσάφακα είναι η ομάδα με τα περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ φέτος (13.6).

Ο Έβανς Τζ. είναι 2ος σε τάπες με 1.3 ανά ματς.

Ο Έρικ είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.2 ανά παιχνίδι.

Ο Ντίμπλερ είναι 5ος σε τρίποντα με ποσοστό 49.56%.

Ο Έβανς Κρ. έχει 10/10 βολές μέχρι στιγμής και ο Όλιβερ 13/13.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (29/11, 20:00, 6-2)

Ο Ουόλτερς έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 7 ματς.

Ο Γιανκούνας έχει σερί 12 εύστοχων βολών, είναι 2ος σε ριμπάουντ (1.704) και 4ος σκόρερ (2.915π.) στο θεσμό.

Ο Νέντοβιτς έχει διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία 22 από τα 23 ματς.

Ο Τζέιμς είναι 2ος σκόρερ φέτος με 19.1 πόντους ανά αγώνα και 3ος πασέρ με 7.3 ασίστ ανά ματς.

Ο Μίτσοφ είναι 4ος σκόρερ με 16.2 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο Γκουντάιτις είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.0 ανά αγώνα.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (29/11, 21:05, 2-0)

Ο Ρολ έχει 24/24 βολές.

Ο Τάιους είναι 5ος σε τάπες (180).

Ο Γιόβιτς είναι 1ος σε κλεψίματα με 2.0 ανά αγώνα.

Ο Κόπονεν είναι 3ος σε εύστοχες βολές με ποσοστό 91.94%.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (29/11, 22:00, 7-15)

Η Ρεάλ έχει τα πρωτεία σε πόντους (90.4), ριμπάουντ (38.4) και ασίστ (21.0) κατά μέσο όρο φέτος.

Ο Κάρολ έχει σερί 13 εύστοχων βολών.

Ο Ταβάρες είναι φέτος 1ος σε τάπες με 2.4 ανά παιχνίδι και είναι 2ος σε ριμπάουντ (7.2).

Ο Αγιόν είναι 2ος σε ριμπάουντ με 7.5 ανά παιχνίδι.

Ο Ρέγιες είναι 1ος ριμπάουντερ (1.756) και 3ος σκόρερ (2.947π.) στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι 8ος σκόρερ με 2.646 πόντους και 7ος πασέρ με 945 ασίστ.

Ο Ντε Κολό έχει 17/17 βολές και ο Κλάιμπερν 11/11.

Ο Χίγκινς 3ος σκόρερ με 16.6 πόντους ανά ματς.

Ο Ντε Κολό είναι 5ος σκόρερ με 15.0 πόντους και 3ος σε κλεψίματα με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Κλάιμπερν είναι 3ος σε ριμπάουντ με 7.0 ανά παιχνίδι.

Ο Χάινς είναι 4ος σε τάπες (190).

Ο Ροντρίγκεθ είναι 5ος σε ασίστ ανά αγώνα (5.6) και συνολικά έχει 984.

ΧΙΜΚΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (30/11, 19:00, 3-3)

The third coach in Turkish Airlines EuroLeague history to win 200 games

What makes Xavi Pascual special? pic.twitter.com/8KOGLbo4Mg

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Νοεμβρίου 2018