Ρολ: «Το παρκέ της Γκραν Κανάρια μου στοίχισε δύο παιχνίδια» (pic)

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μακάμπι είδε πως το παρκέ στο γήπεδο της Γκραν Κανάρια άλλαξε και το σχολίασε.

Ο Μάικλ Ρόλ στην αναμέτρηση των ομάδων γλίστρησε και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να λείψει από δύο αγώνες.

Να θυμίσουμε πως μετά το παιχνίδι μεταξύ Μακάμπι και Γκραν Κανάρια και τα παράπονα των Ισραηλινών, κινητοποιήθηκαν άπαντες ώστε αν αλλάξει το παρκέ του γηπέδου.

I see Gran Canaria got the new court... finally. Too bad it wasn’t 1 game earlier!!! That floor cost me 1 (essentially 2) games that I couldn’t play

— Michael Roll (@Mreezy20) 24 Νοεμβρίου 2018