Πρόβλημα στη Χίμκι η οποία χάνει για ένα μήνα τον καλύτερό της παίκτη.

Ο Αλεξέι Σβεντ έσπασε τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και έτσι θα λείψει από τα παρκέ για ένα μήνα.

Ο Παναθηναϊκός είναι επόμενος αντίπαλος της Χίμκι στη Μόσχα.

.@Shved23 пропустит около месяца из-за перелома мизинца / Alexey Shved is our for approximately one month with broken finger. pic.twitter.com/Tv8phmWOnM

— BC Khimki (@Khimkibasket) 24 Νοεμβρίου 2018