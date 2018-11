Ο 28χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Καταλανών έτρεξε όπως όπως για να προλάβει το χρονόμετρο, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Τζεφ Μπρουκς προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά ο Γιάκα Μπλάζιτς... πήδηξε κάπως για να αποφύγει τον αντίπαλό του κι έβαλε τρίποντο με ταμπλό στη λήξη!

.@JakaBlazic gets the CIRCUS shot to fall at the end of the first quarter #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gyn3Eeq4dh

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Νοεμβρίου 2018