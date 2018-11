Τόκο Σενγκέλια και Βενσάν Πουαριέ αν και ψηλοί, συνεργάστηκαν άψογα.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν «διάβασε» καλά και ο Γάλλος κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Big man to Big man!@TokoShengelia23 finds @viinze_17P for the SLAM!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FGfMx3SdYV

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Νοεμβρίου 2018