«Μπορεί ο Πάνγκος να βοηθήσει την Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στην κορυφή;» (vid)

Ο Κέβιν Πάνγκος μετά την περσινή... τρελή και εξαιρετικά πετυχημένη σεζόν με την Ζαλγκίρις, πλέον ανήκει στην Μπαρτσελόνα και έχει μεγάλα όνειρα για το μέλλον του.

«Για εμένα το να υπογράψω στην Μπαρτσελόνα είναι τρομερό. Έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι ξεχωριστό και πιστεύω ότι η ευκαιρία είναι σπουδαία, οπότε γι' αυτό προσπαθώ να αφοσιωθώ αυτή την χρονιά και να δώσω τα πάντα στην ομάδα. Η περσινή σεζόν ήταν σπουδαία. Ο τρόπο με τον οποίο η Ζαλγκίρις στάθηκε και το ότι πήρε την τρίτη θέση ήταν σπουδαίο για εμάς. Νομίζω ότι ως ομάδα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πιστεύω ότι όριο μας είναι ο ουρανός και προσωπικά θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει».

Ο Οριόλα σχολίασε για τον Πάνγκος:

«Είναι σπουδαίος πόιντ γκαρντ. Έπαιξε τέλεια πέρυσι με την Ζαλγκίρις. Περιμένω το καλύτερο από εκείνον».

Ενώ ο Κρις Σίνγκλετον υπερθεμάτισε:

«Είναι ένας ανερχόμενος αστέρας στην Euroleague, είναι ακόμα νέος και προέρχεται από ένα Final4 κάτι που είναι σπουδαίο για την ηλικία του».

The missing piece of the jigsaw?

Can @KPangos help @FCBbasket back to the ? pic.twitter.com/Kqbq4X6Jkt

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Νοεμβρίου 2018