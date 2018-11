Μπασκόνια Vs Παναθηναϊκός: Οι All Star ομάδες της EuroLeague! (poll)

Αλήθεια, πώς θα σας φαινόταν μια πεντάδα με Διαμαντίδη, Καλάθη, Μποντιρόγκα, Αλβέρτη και Μπατίστ την εποχή που βρίσκονταν όλοι στο prime τους; Και από την άλλη μια πεντάδα με Καλδερόν, Ματσιγιάουσκας, Νοτσιόνι, Σκόλα και Σπλίτερ; Αν μη τι άλλο θα άξιζε πολλά να βλέπαμε μια τέτοια αναμέτρηση και σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο! Και από πίσω να έρχονται Φώτσης, Μάικ Τζέιμς, Τσαρτσαρής, Λάκοβιτς, Γκιστ για λογαριασμό των «πρασίνων» ενώ λογαριασμό της Μπασκόνια οι Πριχιόνι, Σενγκέλια, Ερντογάν, Τελέτοβιτς και Σαν Εμετέριο...

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται σήμερα (23/11, 21:30) στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια και με αφορμή την αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, η EuroLeague Greece επιχείρησε να βάλει αντιμέτωπες δύο ομάδες. Την All Star του Παναθηναϊκού όσον αφορά τα παιχνίδια απέναντι στην Μπασκόνια (ή Ταού Κεράμικά η Κάχα Λαμποράλ ή Λαμποράλ Κούτσα όπως λεγόταν τα προηγούμενα χρόνια) και την αντίστοιχη All Star των Βάσκων.

Αν μη τι άλλο, τα τελευταία 20 χρόνια, όταν και ξεκίνησαν οι «μονομαχίες» μεταξύ των δύο ομάδων, υπήρχε μεγάλη ισορροπία στα μεταξύ τους ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σκορ είναι 14-11 υπέρ του Παναθηναϊκού, με τις δύο ομάδες να εκμεταλλεύονται στον μεγαλύτερο βαθμό τις έδρες τους και να... αγκομαχούν μακριά από αυτές.

Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα για το πόσο αμφίρροπα είναι τα παιχνίδια Παναθηναϊκού-Μπασκόνια, τα οποία έκαναν (και κάνουν) να είναι έτσι οι πρωτοκλασάτοι παίκτες που πέρασαν, είτε από το ΟΑΚΑ, είτε από την πόλη των Βάσκων. Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές μας, για τις οποίες μπορείτε και εσείς να ψηφίσετε κατά σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Starting five: Διαμαντίδης, Καλάθης, Μποντιρόγκα, Αλβέρτης, Μπατίστ

Στην All Star πεντάδα των «πρασίνων» δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από την περιφέρεια το δίδυμο των Διαμαντίδη και Καλάθη, οι οποίοι έχουν «γράψει» τα δικά τους «χιλιόμετρα» στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Θα γινόταν... μάχη για να χωρέσει και ο Γιασικεβίτσιους, αλλά ο Σάρας δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την Μπασκόνια ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Διαμαντίδης θα εχει να θυμάται δύο ματς περισσότερο. Αυτό των playoffs του 2016 όπου με δικό του τρίποντο στη Βιτόρια είχε στείλει το ματς στην παράταση, όπως επίσης και την αναμέτρηση της σεζόν 2013-14 έχοντας 19 πόντους με 5/8 τρίποντα και 7 ασίστ στην πόλη των Βάσκων. Αντίστοιχα, ο Καλάθης πέρυσι είχε φοβερό double-double στη Βιτόρια με 14 πόντους και 14 ασίστ!

Ο Μποντιρόγκα αντίστοιχα ήταν εκείνος που είχε κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα το 1999 με τις απουσίες των Μπερκ, Ράτζα και Τζεντίλε! Συγκεκριμένα μέτρησε 31 πόντους με 9/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/12 βολές, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος στα 40 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης πάντα ήταν η ηγετική φυσιογνωμία των «πρασίνων», όχι μόνο στα παιχνίδια κόντρα στην Μπασκόνια αλλά και στα περισσότερα της EuroLeague. Βέβαια θα μπορούσε να γίνει και η ήρωας στα playoffs του 2006 αλλά το τρίποντο της... ισοφάρισης δεν είχε βρει στόχο. Όσο για τον Μάικ Μπατίστ; Παραδοσιακά είχε καλά ματς απέναντι τους Βάσκους, αλλά σίγουρα θα έχει να θυμάται περισσότερο το ματς της σεζόν 2010-11 όπου ήταν εκείνος που είχε χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 76-74 χάρη σε δύο βολές στην εκπνοή του αγώνα. Επίσης και αυτό στις 9/3/2005 όταν και είχε 21 πόντους με 7/12 δίποντα και 7/8 βολές. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 93-81. Επίσης.

Second Unit: Λάκοβιτς, Τζέιμς, Φώτσης, Τσαρτσαρής, Γκιστ

Στο ίδιο ματς εκπληκτικός ήταν και ο Γιάκα Λάκοβιτς, ο οποίος με τη σειρά του ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μπορεί ο Σλοβένος να είχε διάφορα σκαμπανεβάσματα, αλλά ήταν από τους παίκτες με την πλέον σταθερή παρουσία σε όλα (σχεδόν) τα παιχνίδια με τη Μπασκόνια. Τον συμπληρώνει ο Αντώνης Φώτσης ο οποίος πολλές φορές είχε βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά αλλά την τέταρτη αγωνιστική του ΤΟΡ-16 το 2011 είχε πραγματοποιήσει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του έχοντας 22 πόντους με 5/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές και 11 ριμπάουντ! Την δεύτερη πεντάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Τσαρτσαρής (μάλιστα τη σεζόν 2004-05 είχε κάνει δύο εκπληκτικά παιχνίδια, εντός και εκτός έδρας), ο Τζέιμς Γκιστ που την τελευταία εξαετία κάνει πάντα καλά ματς απέναντι στους Βάσκους και ο Μάικ Τζέιμς ο οποίος ήταν από τους καθοριστικούς παράγοντες για το τελευταίο «διπλό» με το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κλειδώσει το πλεονέκτημα της έδρας.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Starting five: Καλδερόν, Ματσιγιάουσκας, Νοτσιόνι, Σκόλα, Σπλίτερ

Η αλήθεια είναι ότι μια ματιά στην καλύτερη πεντάδα της Μπασκόνια τη στιγμή που όλοι οι παίκτες θα διένυαν τα καλύτερα χρόνια τους, πραγματικά... τρομάζει! Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν και All Star πεντάδα σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάμε από τη θέση του point guard όπου στο δίλημμα Καλδερόν ή Πριχιόνι, καταλήξαμε στον Ισπανό. Απλούστατα όταν έφτασε στο peak της απόδοσής του ήταν ένα «κλικ» πιο πάνω από τον Αργεντινό. Ο Καλδερόν είχε πάντα σταθερή απόδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό με 10,5 πόντους κατά μέσο όρο και 2,8 ασίστ στα ματς που τέθηκε αντίπαλό τους. Βέβαια στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη «ζημιά» στους «πράσινους» από την περιφέρεια ήταν ο Άρβιντας Ματσιγιάουσκας, ο οποίος μετρούσε σε κάθε ματς 15 πόντους με 2,5 εύστοχα τρίποντα.

Και φτάνουμε στις δύο θέσεις των φόργουορντ, με τους Νοτσιόνι και Σκόλα να αποτελούν μια... κατηγορία μόνοι τους. Πραγματικοί σούπερ σταρ οι οποίοι έβαζαν πάντα δύσκολα στην ελληνική ομάδα. Ο Νοτσιόνι ήταν από τους... υπεύθυνους για την αποχώρηση του Αργύρη Πεδουλάκη από τον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Μάρτιο του 2014 καθώς με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ είχε οδηγήσει την Μπασκόνια στο «διπλό» στο ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα να αποτελέσει παρελθόν ο Έλληνας τεχνικός. Όσο για τον Σκόλα; Μόνο... 17,1 πόντους κατά μέσο όρο είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ φυσικά δεν χρειάζεται καν να βάλουμε στην εξίσωση όλα όσα κατάφερε συνολικά στην καριέρα του! Last but not least στην πρώτη (όπως τη φτιάξαμε εμείς) πεντάδα ο Τιάγκο Σπλίτερ, ο οποίος μπορεί να μην είχε ποτέ τον πρώτο ρόλο αλλά με περίπου 10 πόντους και 7,5 ριμπάουντ έκανε... πολύ καλά τη δουλειά του.

Second unit: Πριχιόνι, Σαν Εμετέριο, Ερντογάν, Τελέτοβιτς, Σενγκέλια

Σίγουρα όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Πάμπλο Πριχιόνι θα μπορούσε να ήταν και στην πρώτη πεντάδα της All Star ομάδας των Βάσκων. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην σκόραρε πολύ (αν και θα έχει να θυμάται το 84-82 του 2005 όταν και πέτυχε 16 πόντους με 4/6 τρίποντα) αλλά είχε κατά μέσο όρο 6,5 ασίστ σε κάθε ματς και οργάνωνε με ιδιαίτερο τρόπο το παιχνίδι της Μπασκόνια «ταΐζοντας» τον Σκόλα!

Εκείνος ωστόσο που έκανε πολύ δουλειά στην επίθεση αλλά ουδέποτε ήταν ο παίκτης... σταρ, δεν ήταν άλλος από τον Φερνάντο Σαν Εμετέριο. Πραγματική απειλή από την περιφέρεια, με τον ίδιο να το αποδεικνύει περίτρανα στα ματς που είχε δώσει κόντρα στον Παναθηναϊκό έχοντας 14,9 πόντους στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ακολουθεί ο Σερκάν Ερντογάν για έναν και μοναδικό λόγο! Ήταν εκείνος που είχε στερήσει από την ελληνική ομάδα την πρόκριση στο Final 4 της Πράγας το 2006 με την επική του εμφάνιση στο κλειστό του ΟΑΚΑ όπου η Μπασκόνια έκανε το «break» και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Όσο για τις δύο θέσεις των ψηλών; Ο Μίρζα Τελέτοβιτς και ο Τορνίκε Σενγκέλια θα μπορούσαν να συνθέσουν δίδυμο... φωτιά για την Μπασκόνια! Άλλωστε η παρουσία του Βόσνιου στην ομάδα της Βιτόρια αποτέλεσε και το εισιτήριό του για το ταξίδι στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ενώ δεν αποκλείεται να συμβεί το ίδιο και με τον Γεωργιανό φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος αναμένεται να προκαλέσει και πάλι μεγάλους... πονοκεφάλους στον Τσαβι Πασκουάλ.