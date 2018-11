Ο Ολυμπιακός κατάφερε και έκανε το 2/2 σε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα της Euroleague και άφησε πίσω του την γκρίνια και τα αρνητικά αποτελέσματα. Ήταν πολύ σημαντικό για τους παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ να καταφέρουν να αντιδράσουν στην δύσκολη κατάσταση που βίωσαν και ποιος είναι καλύτερος για να οδηγήσει τους υπόλοιπους από τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού άλλαξε με τον ρυθμό του τα δύο παιχνίδια με Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης και στο τέλος της ημέρας ήταν εκείνος που βοήθησε πιο πολύ να αλλάξουν τα δεδομένα και να έρθουν οι νίκες για την ομάδα του.

Στο Μόναχο την προηγούμενη αγωνιστική, έβαλε μεγάλα καλάθια εκεί που κρίνονταν το αποτέλεσμα και κατάφερε να είναι σημαντικός για την ομάδα του και να φτάσει μέχρι την πολύτιμη νίκη.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ επέλεξε να αποθεώσει τον ηγέτη του μετά το ματς με τους Γερμανούς και εκείνος φρόντισε να συνεχίσει τις μεγάλες εμφανίσεις και να επιβεβαιώσει τον ρόλο του, για όποιον είχε αμφιβολίες .

«Πρώτα από όλα μας καθοδήγησε εξαιρετικά ο Βασίλης Σπανούλης, ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μας… Μπήκε στο παιχνίδι και μας ‘τακτοποίησε’ . Αν θυμάμαι καλά πέτυχε επτά σερί πόντους, πάσαρε εξαιρετικά, πήρε καλές αποφάσεις και πραγματικά μας βοήθησε να βρούμε λύσεις κόντρα σε μια σκληρή άμυνα όπως είναι αυτή της Μπάγερν».

Ο «Kill Bill» δεν ξεκίνησε βασικός στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήρθε από τον πάγκο για να... γεμίσει απόγνωση τον Λάσο και τους παίκτες της «Βασίλισσας».

Μπήκε τρομερά «ζεστός» στο ματς και είτε από κοντά, είτε από μακριά σκόραρε ασταμάτητα. Οι εντολές στο time out είχαν να κάνουν όλες με το πως θα εξουδετερώσουν τον... δαιμονισμένο Σπανούλη, η άμυνα κόλλησε πάνω του, αλλά λίγα άλλαξαν.

Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχει καταφέρει αυτό, αλλά ειδικά στην Ρεάλ αυτές οι εμφανίσεις ανοίγουν πληγές που δύσκολα κλείνουν. Το επιθετικό κρεσέντο του Έλληνα γκαρντ ξύπνησε μνήμες Λονδίνου σε οπαδούς, προπονητές και αντιπάλους.

Κάπως έτσι είχε μπει στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού της Euroleague το 2013 και ακόμα ψάχνουν να βρουν οι μαδριλένοι πως τους είχε... ξεχαρβαλιάσει την άμυνα τους.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Ήταν δύο ματς σε ένα. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα, ο Σπανούλης και ο Γκος μας σκότωσαν και είχαν τον έλεγχο του αγώνα».

Ο Λάσο είδε για ακόμα μια φορά τον αρχηγό του Ολυμπιακού να πληγώνει ανεπανόρθωτα την άμυνα του και έμεινε να ψάχνει να βρει τρόπο να τον σταματήσει, για ακόμα μια φορά στην καριέρα του.

Τελικός απολογισμός του V-span είναι 20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 22:16'' και 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, που είναι και οι περισσότεροι φετινοί του, και μαζί ένα ροζ φύλλο αγώνα κόντρα σε μια αήττητη ομάδα, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης και σε ένα σημείο που η νίκη ήταν απαραίτητη για τον Ολυμπιακό.

