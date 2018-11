Η Νταρουσάφακα υποδέχεται την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και ο Γάλλος γκαρντ ευστόχησε τέσσερις φορές πίσω από τα 6μ.75 σε διάστημα τριών λεπτών.

Δείτε το τρίποντο... παραλήρημα του Μπομπουά

Four 3-pointers in 3 minutes from Rodrigue Beaubois pic.twitter.com/VGR5M0Cv7p

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Νοεμβρίου 2018