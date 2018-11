Η ατμόσφαιρα ήταν... ηλεκτρισμένη και τα νεύρα έντονα, αφού Μακάμπι και Φενέρ έδωσαν ματσάρα!

Το φινάλε, όμως, βρήκε νικήτρια την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (70-74), αφού ο «καυτός» Γκούντουριτς και ο εξαιρετικός Σλούκας την κράτησαν στο παιχνίδι μέχρι τέλους, με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να μην είναι πολύ ψύχραιμη.

Οι γηπεδούχοι είχαν παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών στην τέταρτη περίοδο, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο Έλληνας κόουτς με τεχνική ποινή.

Καλοϊάρο (17π.) και Ουίλμπεκιν (15π.) προσπάθησαν για την ανατροπή στο φινάλε, αλλά ο τελευταίος αστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο.

Το ματς

Η Μακάμπι ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς, για να πάρει μια μικρή διαφορά (8-2, 5'), να την διατηρήσει (16-9, 8') και να έρθει ο Μαχμούτογλου να μειώσει για την Φενέρ (16-13, 10'). Στην δεύτερη περίοδο, οι Βέσελι-Λοβέρν έκαναν σερί 7-0 κι έβαλαν μπροστά την ομάδα τους (20-22, 14'). Έπειτα, όμως ήταν σειρά της Μακάμπι για σερί (10-0), ώστε να πάρει πάλι τα «ηνία» του ματς (38-30, 18') κι οι ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια με το 41-36 (20').

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Σφαιρόπουλου παρέμεινε μπροστά (47-41, 24'), αλλά ήρθε νέο «ξέσπασμα» από την Φενέρ (47-49, 27'), η οποία κράτησε το προβάδισμα (53-55, 30'). Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν παράπονα από την διαιτησία, με αποτέλεσμα ο Σφαιρόπουλος να τιμωρηθεί με τεχνική (57-61, 33'). Ο Γκούντουριτς ήταν... on fire και με 13 πόντους στο τέλος, η Φενέρ είχε τον έλεγχο (62-71, 37'). Η «ομάδα του λαού», όμως, συνέχιζε να απειλεί (70-73, 39'). Με ένα λεπτό να απομένει για το φινάλε, ο Μπλακ «έσβησε» τα φώτα στον Σλούκα, αλλά η φάση πήγε... στράφι, αφού ο Ουίλμπεκιν έκανε airball σε τρίποντο. Ο Βέσελι έβαλε 1/2 βολές (70-74) για να πάρει η Φενέρ τη νίκη, αφού η Μακάμπι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει δύο επιθέσεις.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Γκούντουριτς είχε... κέφια στην 4η περίοδο και κράτησε την Φενέρ στο ματς. Επίσης, οι Τούρκοι είχαν καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα (42.1%), ενώ έχασαν μόλις μια βολή (ο Βέσελι στο φινάλε).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Μπορεί ο Σλούκας να τα... άκουσε από τον Ομπράντοβιτς σε τάιμ άουτ, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από μία ακόμα καλή εμφάνιση. Ο Έλληνας γκαρντ μέτρησε 18 πόντους, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 33:37.

Ο Γκούντουριτς ήταν... on fire (3/3tr.) και μέτρησε και τους 13 πόντους του μέσα σε 4 λεπτά στην 4η περίοδο

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Κάλινιτς ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ζούσμαν σε περίπου 15 λεπτά είχε 2 πόντους.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η στιγμή που ο Ουίλμπεκιν είχε την ευκαιρία να διαμορφώσει το 73-73, αλλά έκανε airball.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μακάμπι ότι έχει μείνει στο 2-8 κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει την πρώτη νίκη στην έδρα της, η Φενέρ τα λάθη.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το... κρεσέντο του Γκούντουριτς!

Marko Guduric goes OFF in the 4th! pic.twitter.com/FRUgQnwovY

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Νοεμβρίου 2018