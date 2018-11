Σάρας για τα 5'': «Επηρέασε την επίθεσή μας» (pic)

Σε επίθεση της Ζαλγκίρις στο ματς με την ΤΣΣΚΑ «φαγώθηκαν» 5 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα οι Λιθουανοί να μείνουν με την μπάλα στα χέρια.

Ο «Σάρας» ρωτήθηκε επί του θέματος και απάντησε πως σίγουρα επηρέασε την επίθεση των παικτών του, αλλά δεν ξέρει, όσον αφορά όλο το ματς.

«Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση και η επιτροπή της Euroleague πρέπει να πάρει μια απόφαση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το 2018. Θεωρώ ότι είχε αντίκτυπο στην κατοχή μας. Επηρέασε όλο το παιχνίδι; Ποτέ δεν ξέρεις».

Sarunas Jasikevicius on 5 seconds theft in Moscow: „It's unpleasant situation & Euroleague committee will have to take a decision. It can't happen in 2018. I think it had an impact on that possession. Did it impact the whole game? You never know.“

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 22 Νοεμβρίου 2018