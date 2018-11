Νοκ άουτ για δύο εβδομάδες ο Γιανκούνας (pic)

Όπως ανέφερε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ο αρχηγός της Ζάλγκιρις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο εβδομάδες, προκαλώντας μεγάλο «πονοκέφαλο» τόσο στον ίδιο, όσο και συνολικά στην ομάδα του Κάουνας.

Σίγουρα θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι με την Χίμκι στη Λιθουανία, ενώ θα γίνει αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβει την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (29/11) εντός έδρας.

#Zalgiris is already on the way to #Moscow, but will unfortunately miss @P_Jankunas13. The captain suffered a torn pelvis muscle during practice yesterday and will be sidelined for a couple of weeks. pic.twitter.com/fXY7malcqb

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 20 Νοεμβρίου 2018