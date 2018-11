Για ενδιαφέρον Παναθηναϊκού - Αρμάνι για Ρίβερς λένε οι Ιταλοί (pic)

Ο δημοσιογράφος του «Sportando», Εμιλιάνο Καρτσία, ανέφερε πως η ομάδα του Μιλάνο είναι στην αγορά για παίκτη, μετά τους τραυματισμούς των Ντέλα Βάλε και Νέντοβιτς και στα υπόψιν είναι ο Κέι Σι Ρίβερς.

Την ίδια στιγμή, ο Οράζιο Κάουτσι, επίσης του ίδιου μέσου ενημέρωσης, τονίζει πως υπάρχει η ακόμα η πιθανότητα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ να γυρίσει στο «τριφύλλι», καθώς έχει καλή σχέση με τον Τσάβι Πασκουάλ και την ομάδα.

Aside from Milano's interest, KC Rivers going back to Panathinaikos is still a possibility, I've been told. The relationship with coach Pascual is still good and fans would love to have him back, a new deal simply didn't materialize this summer. But interest is still there. https://t.co/onfyTigQOg

— Orazio Cauchi (@paxer89) 19 Νοεμβρίου 2018