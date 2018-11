Εντυπωσιακός Κλαβέρ κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Πήρε την πάσα του Ερτέλ και τελείωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα τον αιφνιδιασμό των Καταλανών.

Δείτε τη φάση

.@MT28APRIL takes the steal and sets up @Victor_Claver for a high-flying fastbreak slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/k6ZR2XBhud

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Νοεμβρίου 2018