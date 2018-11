Θέαμα μοιράζει η Ζαλγκίρις κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Η συνεργασία του Ουόλτερς με τον Ουάιτ οδήγησε ένα κάρφωμα του δεύτερου.

Δείτε το alley-oop

.@Aaron_White30 takes an alley-oop pass from @NateWolters over his shoulder and rocks the rim!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Q9uIpuwO7p

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Νοεμβρίου 2018