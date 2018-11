Πάνγκος: «Ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο Κάουνας»! (vids)

Ο Καναδός γκαρντ πέρασε δύο χρόνια (2016-18) στην Ζαλγκίρις, πριν πάει στην Μπαρτσελόνα φέτος.

Την 7η αγωνιστική της Euroleague ο Πάνγκος γυρνάει στην «Zalgirio Arena» και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του στην κάμερα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που γυρνάω στο Κάουνας, πέρασα δύο πολύ όμορφα χρόνια, χαίρομαι που θα δω τους οπαδούς πάλι. Είναι μια υπέροχη κοινότητα που αγαπάει το μπάσκετ, είχαμε μεγάλη στήριξη. Χαίρομαι που θα δω παλιούς μου συμπαίκτες και το επιτελείο. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκεί και ανυπομονώ για το παιχνίδι», ήταν τα λόγια του.

. @KPangos is heading back to familiar surroundings on his ‘ @tripoki road trip’ pic.twitter.com/AmNLvjEnNV

Last year's hero heads back to @bczalgiris in new colors...

Ready for the return of @KPangos?#GameON pic.twitter.com/bqHGV07DES

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Νοεμβρίου 2018