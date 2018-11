Ο Γιώργος Πρίντεζης έγινε πρωταγωνιστής και στις δύο άκρες του παρκέ, κάνοντας μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα στον Σλούκα και στην συνέχεια της φάσης σκόραρε από ασίστ του Σπανούλη στην επίθεση.

Δείτε τον απολαυστικό Γιώργο Πρίντεζη:

Defense ➡ Offense

Georgios Printezis doing it on BOTH ends for @olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Tf82bU6leP

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Νοεμβρίου 2018