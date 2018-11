Ο Ουίλμπεκιν «έκραξε» το παρκέ της Γκραν Κανάρια! (pic)

Η ισπανική ομάδα φιλοξενεί την Μακάμπι την Παρασκευή (16/11, 22:00) και οι παίκτες της ισραηλινής ομάδας πάτησαν παρκέ σήμερα (15/11) για την καθιερωμένη προπόνηση.

Ο 25χρονος γκαρντ της Μακάμπι, όμως, έκανε μια... παρατήρηση στο twitter.

«Ποτέ δεν έχω παίξει σε πιο ολισθηρό παρκέ από αυτό της Γκραν Κανάρια. Όλοι γλιστρούσαν σε κάθε κατοχή στην προπόνηση σήμερα».

Never played on a more slippery court than Gran Canaria.. players were slipping every possession in practice today @EuroLeague

