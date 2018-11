Παίκτες Euroleague: «Συζητάμε για τα αυτοκόλλητα στη ρακέτα» (pic)

Νωρίτερα στην ημέρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Μακάμπι ο ΝτιΆντρε Κέιν γλίστρησε σε διαφημιστικό αυτοκόλλητο που υπήρχε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρώς.

Με αυτή την αφορμή η ELPA (Ένωση παικτών Euroleague) ξεκαθάρισε πως «βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Euroleague για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα αυτοκόλλητα έχουν όμως να΄κάνουν με τους χορηγούς των ομάδων και δεν είναι υπεύθυνη η διοργανώτρια Αρχή».

We absolutely agree and we are against any kind of on-court stickers. We already started conversation w/ EuroLeague about removal of stickers. As you can imagine, the desire for free throw area stickers are with Clubs/sponsors, so this is not merely an ELPA/EuroLeague issue.

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) 13 Νοεμβρίου 2018