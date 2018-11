Παναθηναϊκό «δαγκωτό» ο Μάικ Τζέιμς στο ντέρμπι! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της regular season και ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην πρώην ομάδα του.

«Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του, επομένως πιστεύω ότι θα πάρει τη νίκη. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα είναι σκληρό παιχνίδι» ανέφερε ο Μάικ Τζέιμς πριν από το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ (9/11, 21:00)

Pao at home so i think they gon take it. It’s always a tough game tho https://t.co/DF55hEVtt5

