Νυχτα γεμάτη ρεκόρ για τη Μπάγερν Μονάχου (vid)

Η Νταρουσάφακα υπέφερε στο Μόναχο με τη Μπάγερν να δημιουργεί νέα ρεκόρ στην μπασκειτκή ιστορία του συλλόγου.

Η διαφορά των 46 πόντων είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Μπάγερν ενώ ρεκόρ συνιστά και η επιθετική παραγωγή των 116 πόντων.

Επίσης ρεκόρ ήταν τα 18 εύστοχα σε 26 προσπάθειες και οι 28 ασίστ που μοίρασαν οι παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς.

A NIGHT TO REMEMBER

Win by 46 points | Club Record

116 Points Scored | Club Record

18/26 from Three | Club Record

28 Assists | Club Record

FC Bayern @EuroLeague Club Records#GameON #EuroLeague #FCBB #FCBBrecords #FCBBstats pic.twitter.com/QllD1rWKhi

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 9 Νοεμβρίου 2018