Με Καλάθη και Σπανούλη το «δυνατό» μήνυμα της Euroleague κατά των διακρίσεων! (vid)

Not in my house λέει η Euroleague και στέλνει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα ενάντια σε κάθε διάκριση και φυσικά στην βία.

Με πρωταγωνιστές παίκτες της διοργάνωσης και με τον Καλάθη, τον Σπανούλη να στέλνουν και εκείνοι το δικό τους μήνυμα η Euroleague δηλώνει ξεκάθαρα τα σπορ και το μπάσκετ ενώνουν τους ανθρώπους παρά τις διαφορές τους.

#NotInMyHouse

Euroleague Basketball has always stood for integration and against any kind of discrimination and violence, believing in sport and in basketball as a great tool to unite people regardless of their gender, age, sexual orientation, race or religion.#NotInMyHouse pic.twitter.com/gCENBd0ECo

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Νοεμβρίου 2018