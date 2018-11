Τον 27χρονο γκαρντ, Γκάρλον Γκριν απέκτησε η Χίμκι που θέλησε να γεμίσει κι άλλο το ρόστερ της, αφού ο Πράδερ έχει ακόμα δρόμο μέχρι να αποθεραπευτεί.

Ο παίκτης την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην βελγική Μονς έχοντας 16.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε στο training camp των Πέλικανς.

Гарлон Грин стал игроком «Химок»! / We welcome @G650G as the new player for Khimki! pic.twitter.com/xMf43GpgYk

— BC Khimki (@Khimkibasket) 8 Νοεμβρίου 2018