Καλάθης: «Έχω αυτοπεποίθηση και νιώθω ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα!» (vid)

«Η αυτοπεποίθησή μου είναι τεράστια και νιώθω ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα» ανέφερε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και στάθηκε στη συνεργασία του με τον Γκιστ.

«Ο τρόπος που παίζει ταιριάζει απόλυτα στο δικό μου στυλ. Βλέπει ότι... βλέπω. Ο κόουτς με αφήνει να παίζω με τον τρόπο μου ώστε να βοηθάω την ομάδα μου...»

Another season, another year of @Nick_Calathes15 pulling strings

Introducing 'The Playmaker' with @ENEOSMotorOils pic.twitter.com/JSwgMGj6nu

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Νοεμβρίου 2018