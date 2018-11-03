Οπαδός της Χίμκι «τρέλανε» το γήπεδο με τον χορό του! (vid)

Ένας νεαρός τράβηξε τα βλέμματα στην αναμέτρηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με την Γκραν Κανάρια, αφού... ξεβιδώθηκε στο χορό!
Ο εν λόγω οπαδός το έζησε με την ψυχή του κι έδειξε με ενθουσιασμό τις χορευτικές του ικανότητες!
(RUS) Вчера этот парень зажигал на матче, а сегодня уже выжигает напалмом наши соц. сети ⠀ Хочешь так же? Ты знаешь, что нужно делать на игре с «Барселоной». Само собой, для этого необходимо запастись билетом и присутствовать на игре. ⠀ Кстати, билеты на игру с «Барсой» можно купить по ссылке в профиле ------ (EN) Look how this guy is rocking his body